Под Темрюком произошел крупный пожар в плавнях

Краснодарский край

Распечатать

Сотни квадратных метров камыша сгорели под Темрюком

Пожар в плавнях произошел вечером 6 ноября. По словам очевидцев, огонь быстро распространялся из-за ветреной погоды.

Читайте также:

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 900 кв. метров в 19:27. В 21:15 открытое горение было ликвидировано.

В ликвидации пожара участвуют 14 человек и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 5 ноября в Северском районе сгорело 8 гектаров лесной подстилки.

Пожары Темрюкский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Крыму возобновили поиски моряков, пропавших после январского пожара на танкерах
Задержанного по делу об убийстве начальника Центра «Э» Ингушетии отпустили. Силовики задерживают всех, кто был недалеко от места ЧП — «Ъ»
Под Темрюком произошел крупный пожар в плавнях
Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете, «убивая, сажая, пугая» — Би-би-си
Адвокат Кадырова будет защищать убившего сослуживцев срочника Шамсутдинова
В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра «Э» Ингушетии и его брата

Лента новостей

Лабиринт подсолнухов, пешеходный мост, бассейны в Краснодаре

6 ноября представили проект набережной в Юбилейном

Статьи Партнерский

Как открыть свой бизнес в Краснодаре? На примере барбершопов Hardy

Детальный разбор проекта и история четырех лет предпринимательства

Следователи объяснили, почему долго не могли найти тело убитой школьницы из Адыгеи

Даша Шопина пропала в мае 2019 года

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале