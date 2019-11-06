Под Темрюком произошел крупный пожар в плавнях
Сотни квадратных метров камыша сгорели под Темрюком
Пожар в плавнях произошел вечером 6 ноября. По словам очевидцев, огонь быстро распространялся из-за ветреной погоды.
Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 900 кв. метров в 19:27. В 21:15 открытое горение было ликвидировано.
В ликвидации пожара участвуют 14 человек и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 5 ноября в Северском районе сгорело 8 гектаров лесной подстилки.
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