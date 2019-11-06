Под Темрюком произошел крупный пожар в плавнях

В ликвидации пожара участвуют 14 человек и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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