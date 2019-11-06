В поселке Ейского района впервые появилась мобильная связь. Это новая технология для отдаленных поселений

Партнерский Краснодарский край

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В поселок Морской Ейского района впервые провели мобильную связь и интернет. Это пилотный проект «Ростелекома», МТС и Huawei

Компании совместно разработали новое технологическое решение, которое должно помочь устранить цифровое неравенство в отдаленных поселениях.

В удаленном поселке с населением менее 500 человек мобильная связь до недавнего времени полностью отсутствовала. Установка полноценной базовой станции в таком небольшом населенном пункте экономически не оправдана, поэтому компания МТС не могла обеспечить покрытие своими силами.

Чтобы сделать мобильную связь доступной для жителей отдаленных поселков, «Ростелеком», МТС и Huawei внедрили инновационное техническое решение. Инженеры компаний-партнеров установили выносную антенну производства Huawei на опору с точкой доступа Wi-Fi в центре поселка Морского и подключили ее к ближайшей базовой станции МТС. Чтобы расширить зону покрытия, специалисты увеличили опорную конструкцию в два раза. Выносную антенну подключили через волоконно-оптическую линию связи «Ростелекома», проложенную в поселок в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства.

Теперь мобильная связь и интернет доступны всем жителям поселка. Компании-партнеры планируют внедрить новое технологическое решение и в других труднодоступных населенных пунктах.

«Мы планируем, что в течение года сможем охватить сетью еще не менее десяти поселков Кубани», — сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Технологическое решение, внедренное в поселке Морском, интегрируется с реализуемым «Ростелекомом» проектом по устранению цифрового неравенства. В рамках этого проекта провайдер планирует к 2021 году провести интернет в 289 населенных пунктов Кубани.

Напомним, что в июле «Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 25 населенных пунктов Адыгеи. Планируется, что до конца года провайдер подключит точки доступа в интернет еще в 12 поселениях республики.

Ейский район Интернет Мобильная связь МТС Ростелеком Связь Технологии

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