Суд разрешил возобновить работу ростовской типографии «Крестьянин», которую закрыли из-за подтеков на стенах и паутины

8 октября суд закрыл типографию «Крестьянин» после жалобы анонимного читателя. Тот сообщил, что на каждой полосе одноименной газеты есть «технологические недостатки и изъяны», а производство издательского дома вредно для экологии. Роспотребнадзор провел проверку и не нашел нарушений, которые могли бы влиять на окружающую среду. Но при этом проверяющие составили протоколы о подтеках на стенах типографии, перегоревших лампочках, паутине и грязном фильтре у вентилятора.

Издательский дом устранил все нарушения до суда и пригласил для проверки независимую комиссию, в которой были представители местного отделения Союза журналистов, фермерского сообщества, бизнес-омбудсмена и районной администрации. Они подтвердили устранение нарушений, однако суд признал их вывод некомпетентным и закрыл организацию на 30 суток.

5 ноября гендиректор издательского дома Ирина Самохина сообщила в своем фейсбуке, что типография возобновляет работу.

«Типография "Крестьянин" открыта! Мясниковский районный суд удовлетворил наше повторное ходатайство. Ждем постановление, едем за приставами, снимаем печати и пломбы и запускаем станок», — написала Самохина.

В Альянсе независимых региональных издателей (АНРИ) выразили мнение, что независимый издательский дом стал объектом заказной кампании, которую организовали, чтобы уничтожить «неудобную газету». О ситуации с «Крестьянином» написали федеральные СМИ, среди них Meduza, «Коммерсантъ», «Новая Газета», РБК. 6 ноября глава АНРИ Сергей Лапенков написал в своем фейсбуке, что открытие типографии произошло благодаря солидарности коллег.

«Это командная работа и тех, кто писал официальные письма и репостил историю в сетях, и тех, кто публиковал информацию у себя на сайтах и полосах. Солидарность не только возможна, но и действенна», — резюмировал он.