Суд разрешил возобновить работу ростовской типографии «Крестьянин», которую закрыли из-за подтеков на стенах и паутины

Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

Генеральный директор издательского дома «Крестьянин» Ирина Самохина 5 ноября сообщила, что суд удовлетворил ходатайство типографии, которую до этого закрыли из-за анонимки

8 октября суд закрыл типографию «Крестьянин» после жалобы анонимного читателя. Тот сообщил, что на каждой полосе одноименной газеты есть «технологические недостатки и изъяны», а производство издательского дома вредно для экологии. Роспотребнадзор провел проверку и не нашел нарушений, которые могли бы влиять на окружающую среду. Но при этом проверяющие составили протоколы о подтеках на стенах типографии, перегоревших лампочках, паутине и грязном фильтре у вентилятора.

Издательский дом устранил все нарушения до суда и пригласил для проверки независимую комиссию, в которой были представители местного отделения Союза журналистов, фермерского сообщества, бизнес-омбудсмена и районной администрации. Они подтвердили устранение нарушений, однако суд признал их вывод некомпетентным и закрыл организацию на 30 суток.

5 ноября гендиректор издательского дома Ирина Самохина сообщила в своем фейсбуке, что типография возобновляет работу.

«Типография "Крестьянин" открыта! Мясниковский районный суд удовлетворил наше повторное ходатайство. Ждем постановление, едем за приставами, снимаем печати и пломбы и запускаем станок», — написала Самохина.

В Альянсе независимых региональных издателей (АНРИ) выразили мнение, что независимый издательский дом стал объектом заказной кампании, которую организовали, чтобы уничтожить «неудобную газету». О ситуации с «Крестьянином» написали федеральные СМИ, среди них Meduza, «Коммерсантъ», «Новая Газета», РБК. 6 ноября глава АНРИ Сергей Лапенков написал в своем фейсбуке, что открытие типографии произошло благодаря солидарности коллег.

«Это командная работа и тех, кто писал официальные письма и репостил историю в сетях, и тех, кто публиковал информацию у себя на сайтах и полосах. Солидарность не только возможна, но и действенна», — резюмировал он.

Журналистика Ростов-на-Дону СМИ

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Яблоновском мосту снова сбили габаритные ворота
Следователи объяснили, почему долго не могли найти тело убитой школьницы из Адыгеи
Лабиринт подсолнухов, пешеходный мост, бассейны. Представлен проект набережной в Юбилейном микрорайоне Краснодара
В Сочи зацвело земляничное дерево с итальянским триколором
Суд разрешил возобновить работу ростовской типографии «Крестьянин», которую закрыли из-за подтеков на стенах и паутины
В Сочи при чистке дна и берегов реки Мзымты нанесли ущерб природе на 20 млн рублей

Лента новостей

Лабиринт подсолнухов, пешеходный мост, бассейны в Краснодаре

6 ноября представили проект набережной в Юбилейном

Статьи Партнерский

Как открыть свой бизнес в Краснодаре? На примере барбершопов Hardy

Детальный разбор проекта и история четырех лет предпринимательства

Следователи объяснили, почему долго не могли найти тело убитой школьницы из Адыгеи

Даша Шопина пропала в мае 2019 года

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале