Журналисты выступили в защиту ростовской типографии «Крестьянин», которую закрыли из-за перегоревших лампочек и паутины

Суд 8 октября закрыл типографию «Крестьянина» на 30 дней после проверки Роспотребнадзора. С проверкой в издательство пришли после жалобы неизвестного читателя. Тот сообщил о том, что на каждой полосе одноименной газеты «имеются технологические недостатки и изъяны» и подробно перечислил их. Также читатель назвал производство токсичным и потребовал проверить его деятельность на соответствие экологическим нормам.

Роспотребнадзор после проверки составил три протокола о нарушениях, один из которых ушел в суд. Среди нарушений: перегоревшие лампочки, подтеки на стенах, отсутствие поддонов под ведрами с краской, грязный фильтр у вентилятора, отсутствие лейки на одном из душей, паутина. При этом экспертиза признала, что газета «Крестьянин» не представляет вреда для здоровья граждан.

Типография устранила все нарушения уже первому заседанию суда, что подтвердила независимая комиссия, в которую вошли представители ростовского отделения Союза журналистов, бизнес-омбудсмена, районной администрации, фермерского сообщества. Суд счел выводы комиссии некомпетентными, так как ее участники не обладают экспертными знаниями, и постановил закрыть типографию на 30 суток.

В АНРИ заявили, что обеспокоены ситуацией, в которую попал коллектив независимого издательского дома.

«АНРИ считает, что ИД "Крестьянин" очевидно стал объектом заказной кампании. Тот, кто ее организовал, рассчитывает не просто приостановить, а уничтожить бизнес наших коллег, — говорится в обращении организации к губернатору Ростовской области Василию Голубеву. — Учитывая, что в области всего две типографии, нетрудно догадаться, кому выгодна данная ситуация».

В документе отмечается, что свою обеспокоенность по поводу ситуации высказали Союз журналистов России, Ростовское отделение СЖР, Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП), бизнес-омбудсмен. Всего в типографии печатались около 45 изданий. Сам ИД в АНРИ назвали уникальным, освещающим проблемы фермеров и поддерживающим их.

Альянс потребовал провести повторную проверку и сделать ее максимально прозрачной. Власти региона АНРИ просит не допустить закрытия предприятия.