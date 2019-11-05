В Сочи пенсионер упал с трехметровой подпорной стены

Краснодарский край

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В Сочи спасатели помогли 61-летнему пенсионеру, который упал с трехметровой подпорной стены

Инцидент произошел 4 ноября в Лазаревском районе Сочи. К спасателям за помощью обратился диспетчер скорой помощи, он попросил транспортировать пострадавшего из труднодоступного места.

Прибывшие на место сотрудники Сочинского отряда «Кубань-СПАС» уложили пострадавшего на носилки и доставили к автомобилю скорой. Мужчину с различными травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГКУ «Кубань-СПАС». По словам очевидцев, пострадавший — мужчина, который ведет отшельническую жизнь и ночует в палатке.

Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе 28 октября грибник упал со скалы в русло ручья и не смог подняться. 

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В Сочи и Геленджике спасатели помогли упавшим с высоты мужчинам. Первый инцидент произошел 4 ноября в Лазаревском районе Сочи. Спасателям позвонил диспетчер скорой помощи с просьбой транспортировать из труднодоступного места пострадавшего. По словам очевидцев, мужчина, который ведет отшельническую жизнь и ночует в палатке, упал с 3-метровой подпорной стены. Прибывшие на место сотрудники Сочинского отряда «Кубань-СПАС» уложили мужчину на носилки и пронесли около 300 метров к автомобилю скорой помощи. 61-летнего пострадавшего с различными травмами госпитализировали. В Геленджике спасатели пришли на помощь грибнику, который сорвался с крутого склона. 2 ноября 42-летний местный житель собирал грибы на хребте в районе поселка Архипо-Осиповка. Мужчина подошел близко к краю обрыва, оступился и покатился по склону. В результате падения грибник получил тяжелые травмы и не мог подняться. Пострадавшего обнаружили охотники, которые и вызвали спасателей. Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» оказали мужчине первую помощь и, используя носилки и альпинистское снаряжение, подняли его на 250-метровую высоту. После этого пострадавшего около 3 километров несли по горно-лесной местности и передали медикам. #кубаньспас#мчс#мчсроссии#спасатели#мчскраснодар#спасателикубани#чпюг#спасательнаяоперация#чпсочи#сочи#чпгеленджик#геленджик

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