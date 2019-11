В Сочи пенсионер упал с трехметровой подпорной стены

View this post on Instagram

В Сочи и Геленджике спасатели помогли упавшим с высоты мужчинам. Первый инцидент произошел 4 ноября в Лазаревском районе Сочи. Спасателям позвонил диспетчер скорой помощи с просьбой транспортировать из труднодоступного места пострадавшего. По словам очевидцев, мужчина, который ведет отшельническую жизнь и ночует в палатке, упал с 3-метровой подпорной стены. Прибывшие на место сотрудники Сочинского отряда «Кубань-СПАС» уложили мужчину на носилки и пронесли около 300 метров к автомобилю скорой помощи. 61-летнего пострадавшего с различными травмами госпитализировали. В Геленджике спасатели пришли на помощь грибнику, который сорвался с крутого склона. 2 ноября 42-летний местный житель собирал грибы на хребте в районе поселка Архипо-Осиповка. Мужчина подошел близко к краю обрыва, оступился и покатился по склону. В результате падения грибник получил тяжелые травмы и не мог подняться. Пострадавшего обнаружили охотники, которые и вызвали спасателей. Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» оказали мужчине первую помощь и, используя носилки и альпинистское снаряжение, подняли его на 250-метровую высоту. После этого пострадавшего около 3 километров несли по горно-лесной местности и передали медикам.