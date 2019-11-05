В Сочи пенсионер упал с трехметровой подпорной стены

В Сочи спасатели помогли 61-летнему пенсионеру, который упал с трехметровой подпорной стены

Инцидент произошел 4 ноября в Лазаревском районе Сочи. К спасателям за помощью обратился диспетчер скорой помощи, он попросил транспортировать пострадавшего из труднодоступного места.

Прибывшие на место сотрудники Сочинского отряда «Кубань-СПАС» уложили пострадавшего на носилки и доставили к автомобилю скорой. Мужчину с различными травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГКУ «Кубань-СПАС». По словам очевидцев, пострадавший — мужчина, который ведет отшельническую жизнь и ночует в палатке.

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