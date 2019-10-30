В Абинском районе два парня избили и ограбили водителя КамАЗа

В поселке Ахтырском два парня избили и ограбили водителя КамАЗа. Местные жители предполагают, что они причастны и к другим ограблениям

Видео ограбления появилось в группе «ДТП Абинск» «Вконтакте» 28 октября. На нем видно, как двое молодых людей сидят на корточках недалеко от КамАЗа. Когда водитель открыл дверь машины, один из злоумышленников подошел сзади и ударил его по голове. После этого нападавшие повалили мужчину на землю и забрали телефон, деньги и золотую цепочку, сообщил местный телеканал «ЭЛЕКТРОН -медиа». В группе «Вконтакте» предположили, что парни причастны и к двум другим преступлениям, произошедшим в этот день в поселке — ограблениям девушки и пенсионерки.

В пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что материал зарегистрирован и по нему проводится проверка.

Напомним, в апреле в Краснодаре осудили подростка, убившего продавщицу ради того, чтобы украсть продукты с прилавка. А в июне 24-летний парень за две недели дважды ограбил магазин в Майкопе.