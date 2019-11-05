На Кубани в середине недели ожидается потепление. Но без дождя не обойдется

Синоптики с 5 по 7 ноября прогнозируют дожди и потепление до 23 °С в Краснодарском крае

По данным гидрометцентра Кубани, вечером 5 ноября в Краснодаре сохранится сухая погода, ветер усилится до 5-10 м/с. Ночью в краевом центре пройдет слабый дождь, температура воздуха опустится до 8-10 °С. В дневные часы с 6 по 8 ноября будет сухо и тепло, до 23 °С.

В крае ночью и утром 6 ноября синоптики обещают кратковременные дожди. Ночью столбики термометров опустится до 7-12 °С, в восточной части региона — до 4-6 °С. Днем воздух прогреется до 23 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

7 и 8 октября на Кубани ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью — 6-11 °С, днем — 17-22 °С. На Черноморском побережье в ночное время воздух остынет до 12-17 °С, днем потеплеет до 18-23 °С.