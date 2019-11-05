На Кубани женщина пыталась запрыгнуть в поезд и лишилась части ноги
В Кропоткине 1 ноября поезд отрезал часть ноги женщине, которая упала между вагоном и платформой
В 19:20 пассажирский поезд Москва — Грозный отправлялся со станции Кавказской в Кропоткине. Когда состав тронулся, 35-летняя женщина попыталась запрыгнуть в открытую дверь вагона. Она промахнулась и попала в колею ж/д пути, в результате чего получила травматическую ампутацию голеностопа левой ноги, рассказали в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.
Отмечается, что в тамбуре вагона находился начальник поезда, который должен был контролировать безопасность движения. Следователи начали проверку, осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Выясняются обстоятельства происшествия.
Похожая ситуация произошла недавно в Крыму. Там поезд отрезал стопу 17-летнему подростку, который пытался запрыгнуть в вагон на ходу.
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