В Крыму поезд отрезал стопу подростку, который пытался запрыгнуть в вагон на ходу
В Крыму полицейские проводят проверку после ампутации стопы 17-летнему подростку, который получил травму, пытаясь запрыгнуть в вагон поезда
Молодой человек опаздывал на поезд на станции Нижегорской в северо-восточной части Крымского полуострова. Он попытался запрыгнуть на состав, который уже набирал скорость, однако оступился и упал под вагон. Медики сообщили о случившемся в полицию, а парню поставили диагноз — травматическая ампутация стопы.
Полиция начала расследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, рассказали 5 ноября в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Как писали Юга.ру, 31 октября в Белореченске под колесами электровоза погиб мужчина, который лежал на путях и не вставал.
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