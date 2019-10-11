Отопительный сезон в Краснодаре начнется 11 октября. Но не для всех

Краснодарский край

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Жителям многоэтажных домов в Краснодаре с 11 октября начнут подавать тепло

Такое постановление 11 октября подписал глава города Евгений Первышов. Отопительный сезон одновременно стартует для больниц, поликлиник, детских садов, школ и для жилых домов. С сегодняшнего дня отопление будут подавать по заявочному принципу. Тем потребителям, которые не подали заявок, тепло начнет поступать через пять дней после того, как среднесуточная температура воздуха опустится до 8 °С.

По словам Первышова, отопительный сезон запускают уже сейчас, чтобы все системы работали и были готовы к резкому похолоданию. В многоквартирных домах управляющие компании и ТСЖ могут выбрать, когда подавать заявки и включать отопление. Решение необходимо принимать на основе мнения жильцов домов, рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Действие постановления распространяется на предприятия:

  • Краснодарская ТЭЦ;
  • АО «Краснодартеплосеть»;
  • филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»;
  • ООО «Южное тепло-энергетическое предприятие»;
  • АО «Краснодаргоргаз».

Как писали Юга.ру, в грядущие выходные, 12 и 13 октября, в Краснодаре ожидается сухая погода. Днем воздух прогреется до 19-20 °С, ночью похолодает до 7-9 °С.

Евгений Первышов ЖКХ Краснодар Отопительный сезон

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