На Кубани в ночь на 1 ноября похолодает до -6 °С
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в первые дни ноября
В Краснодаре 1 ноября будет без осадков, ночью и утром возможен туман. Ночью похолодает до -3...-1 °С, днем воздух прогреется до 4-6 °С.
В южной части региона ожидаются дожди и снег. В предгорных и горных районах возможно налипание мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит -4…+1 °С, при прояснении до -6 ° С, днем — 3-8 °С.
На Черноморском побережье ночью и утром местами возможны небольшие осадки, порывы ветра могут достигать 15-17 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами 20-23 м/с. Температура воздуха ночью — 0-5 °С, по югу до 8 °С, в горных районах похолодание до -2 °С. Днем — 5-10 °С, по югу — до 13 °С.
По данным краснодарского гидрометцентра, в выходные дни на Кубани также возможен снег и мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до -5 °С, местами -8...-6 °С. Днем потеплеет до 12 °С, местами воздух прогреется до 15 °С.
На Черноморском побережье в субботу ожидается дождь и мокрый снег. В районе Новороссийска порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6 °С, днем — 5-10 °С, по югу — до 13 °С.
Как сообщали Юга.ру, 29 октября на Кубани объявили экстренное предупреждение по снегу и гололеду.
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