На Кубани в ночь на 1 ноября похолодает до -6 °С

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в первые дни ноября

В Краснодаре 1 ноября будет без осадков, ночью и утром возможен туман. Ночью похолодает до -3...-1 °С, днем воздух прогреется до 4-6 °С.

В южной части региона ожидаются дожди и снег. В предгорных и горных районах возможно налипание мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит -4…+1 °С, при прояснении до -6 ° С, днем — 3-8 °С.

На Черноморском побережье ночью и утром местами возможны небольшие осадки, порывы ветра могут достигать 15-17 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами 20-23 м/с. Температура воздуха ночью — 0-5 °С, по югу до 8 °С, в горных районах похолодание до -2 °С. Днем — 5-10 °С, по югу — до 13 °С.