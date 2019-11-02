На трассе под Усть-Лабинском сгорел автомобиль, выехавший на встречку

Краснодарский край

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Утром 2 ноября на дороге под Усть-Лабинском ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу, столкнулся с «ГАЗелью» и сгорел

Видео происшествия появилось в инстаграме krddtp. На нем видно, как машина скорой помощи тормозит около автозаправки рядом с горящей легковушкой. Рядом стоит ГАЗ-2705 и пожарная машина.

Авария случилась на втором километре автодороги Усть-Лабинск — Лабинск-Упорная. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-2705, движущимся во встречном направлении», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Водителю легковушки удалось выжить, но он пострадал. Полицейские проводят проверку.

Как сообщали Юга.ру, в конце октября в Крыловскм районе в результате ДТП сгорел легковой автомобиль, в котором погибли трое человек, в том числе ребенок.

Аварии ДТП Усть-Лабинский район

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