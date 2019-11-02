На трассе под Усть-Лабинском сгорел автомобиль, выехавший на встречку

Видео происшествия появилось в инстаграме krddtp. На нем видно, как машина скорой помощи тормозит около автозаправки рядом с горящей легковушкой. Рядом стоит ГАЗ-2705 и пожарная машина.



Авария случилась на втором километре автодороги Усть-Лабинск — Лабинск-Упорная. «Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-2705, движущимся во встречном направлении», — рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Водителю легковушки удалось выжить, но он пострадал. Полицейские проводят проверку.