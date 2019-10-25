Двое взрослых и ребенок погибли в сгоревшей машине на Кубани

В Крыловском районе 25 октября три человека погибли в ДТП, после которого машина сгорела

Авария произошла ночью. Предварительно, автомобиль Lada пошел на обгон, опрокинулся, въехал в обочину и загорелся, сообщили ТАСС.

В результате ДТП погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок 7-8 лет. Их личности еще не установили.

Напомним, 21 октября в Курганинском районе произошла авария, в которой погиб один человек и еще один пострадал. Там водитель автомобиля BMW M5 Competition не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги в поле. Затем машина перевернулась и загорелась.