В Сочи мужчина застрял под колесами автомобиля, который его сбил
В Сочи спасатели помогли мужчине, оказавшемуся под колесами автомобиля
31 октября в 20:50 в спасотряд МЧС поступила информация, что в Адлере в районе переулка Богдана Хмельницкого автомобиль сбил пешехода. В результате мужчина застрял под машиной.
Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России при помощи гидравлического оборудования приподняли автомобиль и передали 37-летнего местного жителя врачам скорой помощи. От пострадавшего пахло алкоголем, отметили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Еще один инцидент, когда спасателям после аварии пришлось деблокировать человека, произошел в Сочи 29 октября. Тогда водителю зажало ногу в перевернувшемся КамАЗе.
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