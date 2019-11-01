В Сочи мужчина застрял под колесами автомобиля, который его сбил

Краснодарский край

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В Сочи спасатели помогли мужчине, оказавшемуся под колесами автомобиля

31 октября в 20:50 в спасотряд МЧС поступила информация, что в Адлере в районе переулка Богдана Хмельницкого автомобиль сбил пешехода. В результате мужчина застрял под машиной.

Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России при помощи гидравлического оборудования приподняли автомобиль и передали 37-летнего местного жителя врачам скорой помощи. От пострадавшего пахло алкоголем, отметили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Еще один инцидент, когда спасателям после аварии пришлось деблокировать человека, произошел в Сочи 29 октября. Тогда водителю зажало ногу в перевернувшемся КамАЗе.

ДТП МЧС Сочи

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