На Кубани насмерть сбили пешехода, который перебегал трассу

Краснодарский край

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В станице Новотитаровской Динского района 31 октября пешеход погиб под колесами легковушки

Авария случилась около 19:00 на трассе Краснодар — Ейск. По предварительным данным, 22-летний водитель Lada Priora превысил скорость и сбил 19-летнего парня, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте, а водителя машины с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 30 октября в Краснодаре погибла пожилая женщина, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу и попала под машину.

Динской район ДТП смерть

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