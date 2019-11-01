На Кубани насмерть сбили пешехода, который перебегал трассу
В станице Новотитаровской Динского района 31 октября пешеход погиб под колесами легковушки
Авария случилась около 19:00 на трассе Краснодар — Ейск. По предварительным данным, 22-летний водитель Lada Priora превысил скорость и сбил 19-летнего парня, который перебегал дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте, а водителя машины с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, вечером 30 октября в Краснодаре погибла пожилая женщина, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу и попала под машину.
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