Генподрядчика реконструкции стадиона «Фишт» признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным ООО «Строительно-монтажное управление "Краснодар"»

В отношении компании введено конкурсное производство на шесть месяцев, передает «Коммерсантъ». Крупнейшими кредиторами СМУ «Краснодар» признаны «Россельхозбанк» (сумма долга — 808 млн рублей), ООО «Спецфундаментстрой» (358 млн рублей), банк «Зенит Сочи» (122 млн рублей), ВУЗ-банк (156 млн рублей), «Синтез-климат» (74 млн рублей), «Крайинвестбанк» (67 млн рублей).

Как сообщали Юга.ру, в январе стало известно об аресте Юрия Клещенко — владельца и гендиректора ООО «СМУ "Краснодар"», которое являлось генподрядчиком реконструкции стадиона «Фишт» в Сочи к чемпионату мира по футболу. Клещенко заподозрили в незаконных операциях с кредитными средствами, сумма заявленных претензий составляет более 1 млрд рублей.

ООО «СМУ "Краснодар"» в рамках подготовки к Олимпиаде в Сочи выполнило работы на сумму более 6 млрд рублей. В 2014 году компания стала генподрядчиком в проекте реконструкции стадиона «Фишт» в рамках подготовки к ЧМ-2018. Стоимость контракта составила 3,6 млрд рублей.

Проблемы строительного холдинга начались в 2014 году из-за неполных выплат по олимпийским объектам. В последние несколько лет к группе компаний, принадлежащих Юрию Клещенко, стали предъявлять претензии контрагенты и дольщики, пишет РБК. Процедура наблюдения вводилась в компании в 2017 году, тогда инициатором процедуры банкротства было краснодарское ООО «РосГлавСтройИнвест», сумма долга составляла 5 млн рублей. После погашения задолженности арбитраж прекратил процедуру банкротства. В феврале 2018 года ООО «Сигма» подало в повторный иск о банкротстве «СМУ "Краснодар"».

Напомним, стадион «Фишт» был построен к зимней Олимпиаде 2014 года, а затем реконструирован под футбольную арену и принимал в Сочи матчи Кубка Конфедераций и ЧМ-2018. Футбольный стадион «Фишт» ввели в эксплуатацию 10 марта 2017 года. Его вместимость увеличили с 40 до 45 тыс. мест, создали там современное игровое поле, установили мультимедийные экраны с изображением высокой четкости и т.д.

В июне 2017 года Контрольно-счетная палата выявила нарушения в сфере закупок компании, оплату завышенных объемов работ и срывы сроков сдачи при реконструкции «Фишта». Проверяли также расходование бюджетных денег, которые ранее выделили на финансирование работ по подготовке стадиона к Кубку конфедераций 2017-го и ЧМ-2018.