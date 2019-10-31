Особняк в Краснодаре, который не дали снести активисты, законсервируют для решения его дальнейшей судьбы

Здание, известное как «Дом жилой с садом, конца XIX века» (оно служило купеческим подворьем семьи Котляровых) признали ветхим, аварийным и подлежащим сносу. Его расселили, жильцы получили новые квартиры. Работы по сносу начались в июне, их планировалось завершить до конца лета. Однако обеспокоенные горожане помешали этому . После того как была разобрана кровля, дверные и оконные проемы, люди обнаружили внутренние интерьеры с богато украшенными потолками с лепниной. Внутри оказались подлинные образцы внутренней отделки вековой давности — лепнина, карнизы, плитка. Активисты начали писать жалобы и обращения в различные структуры с требованием спасти дом, признав его объектом культурного наследия. Работы заморозили.

31 октября в Общероссийском народном фронте состоялось совещание, на котором обсудили дальнейшую судьбу дома. Директора департамента муниципальной собственности Олег Павлов сообщил, что мэр Евгений Первышов подписал поручение выделить средства на проведение работ по консервированию дома. Руководитель управления госохраны Роман Семихатский сообщил, что это должно произойти к 25 декабря, но защищено здание будет еще раньше.

При поддержке экспертов ОНФ волонтеры подготовили обоснование ценности здания и внесли в краевое управление по госохране с просьбой внести дом в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края. В результате Краевой научно-методический совет при управлении установил временную охрану дома.

«Теперь в течение года должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза, которая должна установить ценность здания и определить его дальнейшую судьбу», — сообщили в пресс-службе краевого отделения ОНФ.

Отмечается, что волонтеры за свои деньги восстановили удаленную кровлю и закрыли оконные проемы пленкой, часть средств собрали с помощью благотворительности. Сейчас здание требует срочной консервации в связи с наступающими холодами.