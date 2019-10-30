Водителям и детям Кубани напомнили, как нужно вести себя на дороге в непогоду

По данным Госавтоинспекции Кубани, небольшие осадки после долгого сухого периода могут вызвать увеличение количества аварий. Поэтому водителям важно правильно выбирать модель поведения на дороге и не превышать скорость. Кроме того, нужно учитывать погоду и видимость.

Из-за осадков, гололеда, тумана, повышенной влажности воздуха у машин снижаются сцепные качества, также меняется и внешний вид проезжей части и обочин, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, автоинспекторы провели уроки безопасности для детей в Курганинском, Усть-Лабинском, Абинском районах и в Армавире. Школьникам рассказали, что в непогоду нужно сделать себя как можно ярче и заметнее для водителя, используя для этого светоотражающие элементы. С детьми провели занятия, на которых разобрали различные дорожные ситуации, напомнили о значении знаков и разметки, а также рассказали о правилах перехода дороги.