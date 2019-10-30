Водителям и детям Кубани напомнили, как нужно вести себя на дороге в непогоду
ГИБДД Краснодарского края рассказала о правилах поведения на дороге при смене погоды
По данным Госавтоинспекции Кубани, небольшие осадки после долгого сухого периода могут вызвать увеличение количества аварий. Поэтому водителям важно правильно выбирать модель поведения на дороге и не превышать скорость. Кроме того, нужно учитывать погоду и видимость.
Из-за осадков, гололеда, тумана, повышенной влажности воздуха у машин снижаются сцепные качества, также меняется и внешний вид проезжей части и обочин, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Кроме того, автоинспекторы провели уроки безопасности для детей в Курганинском, Усть-Лабинском, Абинском районах и в Армавире. Школьникам рассказали, что в непогоду нужно сделать себя как можно ярче и заметнее для водителя, используя для этого светоотражающие элементы. С детьми провели занятия, на которых разобрали различные дорожные ситуации, напомнили о значении знаков и разметки, а также рассказали о правилах перехода дороги.
Читайте также
Трагическое событие произошло ровно 50 лет назад — в ночь с 28 на 29 октября 1969 года
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.