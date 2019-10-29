На Кубани объявили экстренное предупреждение по снегу и гололеду
В Краснодарском крае в период с 30 октября по 2 ноября ожидается ухудшение погодных условий
По данным синоптиков Северо-Кавказского УГМС, в ближайшие четыре дня в крае ожидается понижение температуры на 8-10 °С, прогнозируется дождь, мокрый снег и снег.
С 30-31 октября местами сильные осадки, возможен гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер усилится до 15-18 м/с, в районе Новороссийска — до 20 м/с.
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В связи с этим прогнозируются аварии на системах ЖКХ, трудности на дорогах. Спасатели перешли в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее синоптики прогнозировали заморозки на Кубани к концу недели, а осадки в виде снега в ближайшие дни ожидались в горах.
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