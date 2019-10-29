На Кубани объявили экстренное предупреждение по снегу и гололеду

В Краснодарском крае в период с 30 октября по 2 ноября ожидается ухудшение погодных условий

По данным синоптиков Северо-Кавказского УГМС, в ближайшие четыре дня в крае ожидается понижение температуры на 8-10 °С, прогнозируется дождь, мокрый снег и снег.

С 30-31 октября местами сильные осадки, возможен гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер усилится до 15-18 м/с, в районе Новороссийска — до 20 м/с.