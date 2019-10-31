В Туапсе зерновоз раздавил мужчину, который пытался перейти пути под поездом
На железнодорожной станции Туапсе 31 октября нашли тело мужчины
По предварительным данным, зерновоз из 43 вагонов ехал в порт Туапсе. В 11:32 поезд проехал виадук и остановился на две минуты, согласно расписанию, после чего поехал дальше. Позже на колесах вагона сотрудники РЖД нашли пятна бурого цвета. Погибшим оказался 62-летний мужчина, на его теле не нашли признаков насильственной смерти. Предположительно, во время стоянки он пытался перейти путь под вагоном и его задавили.
Следствие осмотрело место происшествия, тело погибшего и опросило сотрудников станции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного следственного упралвения на транспорте СК России.
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