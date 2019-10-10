В Туапсе «Ласточка» насмерть сбила иностранца

Краснодарский край

Распечатать

На станции Туапсе 10 октября электропоезд сбил перебегающего пути парня

Молодой человек попал под «Ласточку», которая прибыла на станцию из Имеретинского курорта. По словам машиниста, парень хотел перебежать пути прямо перед проходящим поездом. Он применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.

Выяснилось, что погибший — 28-летний гражданин иностранного государства. 

Следователи проводят по факту ЧП доследственную проверку, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как писали Юга.ру, в марте в Туапсе под поезд попала 15-летняя девочка , она выжила.

Железная дорога Происшествия Туапсинский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Туапсе «Ласточка» насмерть сбила иностранца
Трамвай из новой партии, поступившей в Краснодар, поломался
Онкобольной из Сочи, чей дом снесли при подготовке к Олимпиаде, снова может остаться без жилья
Житель Краснодара выбросил из окна телевизор и заплатил за это 100 тыс. рублей
В школах Кубани начали проводить уроки духовности
В Кубанском государственном технологическом университете назначили нового и.о. ректора

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале