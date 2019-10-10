В Туапсе «Ласточка» насмерть сбила иностранца
На станции Туапсе 10 октября электропоезд сбил перебегающего пути парня
Молодой человек попал под «Ласточку», которая прибыла на станцию из Имеретинского курорта. По словам машиниста, парень хотел перебежать пути прямо перед проходящим поездом. Он применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось.
Выяснилось, что погибший — 28-летний гражданин иностранного государства.
Следователи проводят по факту ЧП доследственную проверку, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Как писали Юга.ру, в марте в Туапсе под поезд попала 15-летняя девочка , она выжила.
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