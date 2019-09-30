Тело женщины нашли на ж/д путях на Кубани
В Гулькевичах следователи проводят проверку после смерти женщины на железнодорожных путях 29 сентября
На ж/д перегоне Кавказская — Гулькевичи около 2:30 поезд насмерть сбил 30-летнюю местную жительницу, которая переходила пути.
Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают поезд, под который попала женщина. После проверки и установления всех обстоятельств произошедшего следствие примет процессуальное решение, сообщили в прес-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
Как сообщали Юга.ру, 23 сентября на перегоне Саратовская — Псекупс поезд насмерть сбил четырехлетнего ребенка, который перебегал пути с дедушкой. Пенсионер выжил.
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