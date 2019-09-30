Тело женщины нашли на ж/д путях на Кубани

Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают поезд, под который попала женщина. После проверки и установления всех обстоятельств произошедшего следствие примет процессуальное решение, сообщили в прес-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.