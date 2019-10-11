Тело парня нашли на ж/д путях в Ростовской области

Ростовская область

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В Каменском районе ростовской области начали проверку после обнаружения 10 октября тела 18-летнего парня на ж/д путях

Тело 18-летнего молодого человека нашли около 7:00 на железнодорожных путях возле хутора Масаловка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников и очевидцев. Также они назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. На теле парня обнаружили травмы, характерные для железнодорожного травмирования. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Напомним, накануне в Туапсе «Ласточка» насмерть сбила иностранца. Кроме того, 29 сентября на ж/д перегоне Кавказская — Гулькевичи около 2:30 нашли тело 30-летней местной жительницы.

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