В Краснодаре завели первое уголовное дело за незаконный вывоз мусора
В администрации Калининского сельского округа Краснодара в октябре создали рабочую группу, которая будет следить за незаконными свалками
Очевидцы неоднократно жаловались в соцсетях на незаконный вывоз мусора на КамАЗах в районе поселка Индустриального, улицы Кирилла Россинского, в лесополосах и полях.
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Помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий рассказал, что 30 октября полиция возбудила первое уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли). Полицейские установили, что предприниматель выбросил в поселке автомобильные покрышки. В результате на этой территории зафиксировали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в 13,5 раз. Ущерб составил 1,8 млн рублей. Кроме того, власти создали рабочую группу в Калининской администрации.
«Начали работать правовые инструменты для наведения порядка. Тем более при том общественном контроле, который здесь есть. Люди активно включились в работу. Помощь в мониторинге сейчас особенно важна. Каждое видео с фактами выброса мусора, и в целом — информация о таких свалках пойдут в дело», — цитирует Вербицкого пресс-служба администрации Краснодара.
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