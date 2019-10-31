В Краснодаре завели первое уголовное дело за незаконный вывоз мусора

В администрации Калининского сельского округа Краснодара в октябре создали рабочую группу, которая будет следить за незаконными свалками

Очевидцы неоднократно жаловались в соцсетях на незаконный вывоз мусора на КамАЗах в районе поселка Индустриального, улицы Кирилла Россинского, в лесополосах и полях.

Помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий рассказал, что 30 октября полиция возбудила первое уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли). Полицейские установили, что предприниматель выбросил в поселке автомобильные покрышки. В результате на этой территории зафиксировали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в 13,5 раз. Ущерб составил 1,8 млн рублей. Кроме того, власти создали рабочую группу в Калининской администрации.