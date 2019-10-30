Государственно-частное партнерство в сфере туризма и спорта обсудили на форуме «Точка роста» в Сочи
На курорте «Роза Хутор» в горах Сочи 30 октября стартовал Экономический форум регионов России «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции»
Среди гостей мероприятия более 300 представителей спортивной и туристической отраслей, власти и бизнеса, их ждут выступления 80 авторитетных спикеров. Основной темой первого дня стали вопросы государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта. На сессиях обсудили проблемы поддержки бизнеса и развития территорий, реализацию нацпроектов и федеральных целевых программ.
На форуме было озвучено, что развитию спорта и туризма в России поможет государственно-частное партнерство.
«Президент Владимир Путин поставил задачу: к 2024 году 55% населения должны быть вовлечены в занятия спортом. Динамика говорит о том, что без привлечения частных инвестиций добиться таких показателей невозможно. Поэтому государство должно создать условия для инвесторов. Сегодня в нашей стране действует два законопроекта для привлечения инвестиций в отрасли спорта и туризма. Однако государственно-частное партнерство развивается пока неактивно. Основная проблема — недостаток информации о работе механизмов, которые существуют», — отметил депутат Госдумы, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он напомнил, что для поддержки спортивных проектов предусмотрен ряд субсидий, включая выделение денежных средств в размере 300 млн рублей.
Курорт «Роза Хутор» был приведен в пример как удачный пример реализации ГЧП: зимние Олимпийские игры путем строительства инфраструктуры дали рост социально-экономическому развитию всего региона.
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Участники также обсудили, как объединить усилия бизнеса и власти для эффективного использования наследия масштабных спортивных событий, создать условия для привлечения инвестиций в сферу туризма и спорта, показать лучшие практики развития курортной и спортивной инфраструктуры.
Форум «Точка роста» организован администрацией Краснодарского края и горным курортом «Роза Хутор» при поддержке Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ и Ростуризма. Он призван объединить усилия бизнеса и государства для повышения эффективности спортивных событий, создать условия для инвестиций в туризм и спорт, а также для обмена опытом.
В программе — три дня дискуссий и семинаров. Первый день был посвящен вопросам госполитики, взаимодействия бизнеса и власти в туризме и спорте. Во второй день планируют провести две программы по лучшим отраслевым кейсам и инициативам. Третий день займут курсы партнера форума — Российского международного олимпийского университета. В их составе — семинары и деловые игры по направлениям «Гостеприимство в туризме» и «Маркетинг и менеджмент в спорте».
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