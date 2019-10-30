Государственно-частное партнерство в сфере туризма и спорта обсудили на форуме «Точка роста» в Сочи

Среди гостей мероприятия более 300 представителей спортивной и туристической отраслей, власти и бизнеса, их ждут выступления 80 авторитетных спикеров. Основной темой первого дня стали вопросы государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта. На сессиях обсудили проблемы поддержки бизнеса и развития территорий, реализацию нацпроектов и федеральных целевых программ.

На форуме было озвучено, что развитию спорта и туризма в России поможет государственно-частное партнерство.

«Президент Владимир Путин поставил задачу: к 2024 году 55% населения должны быть вовлечены в занятия спортом. Динамика говорит о том, что без привлечения частных инвестиций добиться таких показателей невозможно. Поэтому государство должно создать условия для инвесторов. Сегодня в нашей стране действует два законопроекта для привлечения инвестиций в отрасли спорта и туризма. Однако государственно-частное партнерство развивается пока неактивно. Основная проблема — недостаток информации о работе механизмов, которые существуют», — отметил депутат Госдумы, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он напомнил, что для поддержки спортивных проектов предусмотрен ряд субсидий, включая выделение денежных средств в размере 300 млн рублей.

Курорт «Роза Хутор» был приведен в пример как удачный пример реализации ГЧП: зимние Олимпийские игры путем строительства инфраструктуры дали рост социально-экономическому развитию всего региона.