Кубанского застройщика будут судить за обман дольщиков в Адыгее
Полиция Адыгеи завершила расследование в отношении 62-летнего предпринимателя из Краснодарского края по делу о мошенничестве со средствами дольщиков
Установлено, что с 2012 по 2015 годы застройщик вел строительство многоквартирных домов без разрешения на возведение жилья в Тахтамукайском районе. При этом он привлекал деньги дольщиков, не имея намерений исполнять свои обязательства.
Потерпевшими по делу проходят 47 жителей различных регионов России, а ущерб составляет 48 млн 273 тыс. рублей.
Застройщику предъявили обвинение по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в сфере долевого строительства жилья, совершенного в крупном и особо крупном размере). С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в Тахтамукайский районный суд. Для обеспечения исковых требований на движимое и недвижимое имущество застройщика наложен арест, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
Как писали Юга.ру, в мае жителю Тахтамукайского района осудили за обман дольщиков на 8,7 млн рублей. Его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на четыре года.
Читайте также
Трагическое событие произошло ровно 50 лет назад — в ночь с 28 на 29 октября 1969 года
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.