Кубанского застройщика будут судить за обман дольщиков в Адыгее

Адыгея, Краснодарский край

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Полиция Адыгеи завершила расследование в отношении 62-летнего предпринимателя из Краснодарского края по делу о мошенничестве со средствами дольщиков

Установлено, что с 2012 по 2015 годы застройщик вел строительство многоквартирных домов без разрешения на возведение жилья в Тахтамукайском районе. При этом он привлекал деньги дольщиков, не имея намерений исполнять свои обязательства.

Потерпевшими по делу проходят 47 жителей различных регионов России, а ущерб составляет 48 млн 273 тыс. рублей.

Застройщику предъявили обвинение по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в сфере долевого строительства жилья, совершенного в крупном и особо крупном размере). С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в Тахтамукайский районный суд. Для обеспечения исковых требований на движимое и недвижимое имущество застройщика наложен арест, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как писали Юга.ру, в мае жителю Тахтамукайского района осудили за обман дольщиков на 8,7 млн рублей. Его приговорили к трем годам условно с испытательным сроком на четыре года.

Мошенничество Обманутые дольщики Строительство

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