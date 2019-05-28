Лжезастройщика из Яблоновского осудили за обман дольщиков на 8,7 млн рублей
Верховный суд Адыгеи ужесточил наказание жителю Тахтамукайского района, который обманул покупателей жилья
Мужчина с сентября 2013 года по август 2014-го заключил с пятью гражданами предварительные договоры купли-продажи долей в многоквартирном жилом доме в поселке Яблоновском. При этом разрешения на строительство он не имел, и дом строить не собирался. Получив от потерпевших деньги в сумме 8,7 млн рублей, он их похитил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.
Тахтамукайский районный суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 4 года.
Однако прокуратура подала апелляционное представление, требуя реального срока наказания. Верховный суд Адыгеи удовлетворил его и постановил, что злоумышленник будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.