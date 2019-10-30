В Сочи прогнозируют сильный дождь, грозу и усиление ветра

В ближайшие сутки в Сочи ожидается дождь с грозой. Ветер на курорте усилится до 13 м/с

Температура воздуха ночью опустится до 8 °С. Дождь ожидается также 1 и 2 ноября. В предгорной зоне температура воздуха понизится до 2 °С.

Жителям и гостям курорта спасатели рекомендуют принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани объявили экстренное предупреждение по снегу и гололеду.