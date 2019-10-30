В Сочи прогнозируют сильный дождь, грозу и усиление ветра

Краснодарский край

Распечатать

В ближайшие сутки в Сочи ожидается дождь с грозой. Ветер на курорте усилится до 13 м/с

Температура воздуха ночью опустится до 8 °С. Дождь ожидается также 1 и 2 ноября. В предгорной зоне температура воздуха понизится до 2 °С.

Жителям и гостям курорта спасатели рекомендуют принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани объявили экстренное предупреждение по снегу и гололеду.

Погода Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Водителям и детям Кубани напомнили, как нужно вести себя на дороге в непогоду
В Сочи прогнозируют сильный дождь, грозу и усиление ветра
На Кубани ввели понятие «социального предпринимательства». Ему пообещали господдержку
В Анапе отпразднуют День народного единства: расписание
В Майкопском районе пройдут массовые проверки домов с печным отоплением
Обманутым дольщикам дадут 5 млрд рублей на завершение недостроев

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале