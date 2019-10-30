В Сочи прогнозируют сильный дождь, грозу и усиление ветра
В ближайшие сутки в Сочи ожидается дождь с грозой. Ветер на курорте усилится до 13 м/с
Температура воздуха ночью опустится до 8 °С. Дождь ожидается также 1 и 2 ноября. В предгорной зоне температура воздуха понизится до 2 °С.
Жителям и гостям курорта спасатели рекомендуют принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Как сообщали Юга.ру, на Кубани объявили экстренное предупреждение по снегу и гололеду.
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