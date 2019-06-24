Житель Адыгеи дважды ограбил один магазин

В Майкопе молодой человек за две недели дважды ограбил магазин

В Майкопе задержали 24-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в разбойном нападении и ограблении магазина.

Первое преступление парень совершил 11 июня. Тогда он ворвался в магазин около 23:00 с ножом и потребовал от продавца отдать ему деньги из кассы. Получив 8 тыс. рублей, молодой человек скрылся.

Накануне полицейским поступило сообщение об ограблении в том же магазине: неизвестный в маске и с ножом снова забрал деньги из кассы, пока продавцы были в другой части здания.

Полицейские изучили записи камеры видеонаблюдения и установили личность молодого человека. На допросе он рассказал об обстоятельствах и мотивах совершения преступления. Парня заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгея.