«Билайн» сделал звонки в новых тарифах безлимитными
Сотовый оператор «Билайн» сделал в новой линейке тарифов звонки внутри сети безлимитными
Абонентам предложили обновленную тарифную линейку. Пользователи смогут выбрать для себя оптимальный тариф, включающий необходимое количество минут разговоров и дополнительных сервисов, а мобильный интернет и звонки внутри сети всегда будут безлимитными.
Обновления коснулись и тарифа «Анлим». В пакет минут включили звонки не только на местные номера всех операторов, но и на номера других регионов России. В первый месяц с момента подключения новые клиенты получат бесплатную опцию раздачи интернета по wi-fi. Это позволит оценить все возможности сети 4G.
В пресс-службе «Билайн» пояснили, что популярность звонков внутри сети сохраняется. Это связано с переходом клиентов на семейные предложения, которые позволяют им экономить на стоимости мобильной связи. Ориентируясь на этот тренд, во всех тарифах новой линейки звонки внутри сети «Билайн» сделали безлимитными. Теперь, если пакет минут закончится, звонки внутри сети останутся бесплатными.
«Билайн» также сохранил в новых тарифах востребованные сервисы, например, разделение пакетов услуг с другими абонентами. Кроме того, в новой линейке усовершенствовали тариф «Би+» для тех, кто пользуется связью не каждый день, а только по необходимости. В него добавили опцию «Старт». Подключив ее, абоненты за пять рублей в сутки получат безлимитные звонки на номера «Билайн» и 3 ГБ интернета в месяц. Оплату за тариф будут снимать только по факту начала использования услуг.
По данным сервиса «Билайн.Аналитика», проникновение безлимитных тарифов в общую абонентскую базу сотового оператора за последний год увеличилось более чем в десять раз. Рост обусловлен востребованностью безлимитного мобильного интернета, а также расширением сети 4G в Краснодарском крае. С начала прошлого года количество вышек связи, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет, увеличилось почти в полтора раза. Теперь доля базовых станций 4G в сети «Билайн» составляет 87%. Широкое покрытие 4G обеспечивает высокую скорость мобильного интернета во всех районах Краснодара, а также в большинстве населенных пунктов Кубани.
Подобрать подходящий тариф можно во всех магазинах «Билайн» в Краснодарском крае и в приложении «Мой Билайн» (12+). Более подробную информацию можно узнать на сайте www.beeline.ru.
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