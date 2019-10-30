«Билайн» сделал звонки в новых тарифах безлимитными

Абонентам предложили обновленную тарифную линейку. Пользователи смогут выбрать для себя оптимальный тариф, включающий необходимое количество минут разговоров и дополнительных сервисов, а мобильный интернет и звонки внутри сети всегда будут безлимитными.

Обновления коснулись и тарифа «Анлим». В пакет минут включили звонки не только на местные номера всех операторов, но и на номера других регионов России. В первый месяц с момента подключения новые клиенты получат бесплатную опцию раздачи интернета по wi-fi. Это позволит оценить все возможности сети 4G.

В пресс-службе «Билайн» пояснили, что популярность звонков внутри сети сохраняется. Это связано с переходом клиентов на семейные предложения, которые позволяют им экономить на стоимости мобильной связи. Ориентируясь на этот тренд, во всех тарифах новой линейки звонки внутри сети «Билайн» сделали безлимитными. Теперь, если пакет минут закончится, звонки внутри сети останутся бесплатными.