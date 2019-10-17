«Билайн» начал продавать смартфоны Xiaomi Redmi в кредит за 99 рублей в месяц

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В салонах связи «Билайн» в октябре начали продавать смартфоны Xiaomi Redmi в кредит

В акции участвуют смартфоны: Xiaomi Redmi 7A, Xiaomi Redmi 7, Xiaomi Redmi Note 7. Их можно купить за сумму от 99 до 530 рублей в месяц в зависимости от модели и объема памяти.

Xiaomi Redmi 7 рассчитан на широкую аудиторию, в том числе молодежь, эти смартфоны подойдут начинающим пользователям. Xiaomi Redmi 7A создан для более продвинутых пользователей мобильного интернета, а Xiaomi Redmi Note 7 — для тех, кто хочет получить сочетание доступной цены и высоких характеристик. Каждая модель имеет батарею на 4000 mAh.

Цена действует, если телефон покупают в кредит на два года в комплекте с тарифом «Анлим» или «Первые гиги» и аксессуарами, сообщили в пресс-службе компании «Билайн».

Приобрести смартфоны можно в любом из салонов или в интернет-магазине «Билайн» по всей России, а также в магазинах дилеров. Более подробная информация об акции — на сайте «Билайн».

Кредитование Мобильная связь Технологии Торговля

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