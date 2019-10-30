Пенсионерка и 10-летняя девочка пострадали в ДТП с грузовиком и двумя легковушками в Сочи

Краснодарский край

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На трассе Джубга — Сочи 29 октября произошла авария, в которой пострадали два человека

ДТП случилось в 11:15 в Лазаревском районе, возле поселка Магри. По предварительным данным, 31-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros ехал с превышенной скоростью. Он не справился с управлением, выехал из занимаемой полосы и столкнулся с машиной Toyota, которая двигалась навстречу. Продолжив движение, грузовик столкнулся с автомобилем Lada Largus, который тоже ехал во встречном направлении по своей полосе. После столкновения с Lada, Mercedes врезался в металлическое ограждение.

В результате пострадали 68- и 10-летняя пассажирки одной из легковушек, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

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Юга.ру писали, что в Лазаревском районе Сочи 27 октября произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Там водитель автомобиля ВАЗ-2112 потерял управление, съехал на обочину и столкнулся с деревом.

ДТП Сочи

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