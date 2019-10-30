Пенсионерка и 10-летняя девочка пострадали в ДТП с грузовиком и двумя легковушками в Сочи

ДТП случилось в 11:15 в Лазаревском районе, возле поселка Магри. По предварительным данным, 31-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros ехал с превышенной скоростью. Он не справился с управлением, выехал из занимаемой полосы и столкнулся с машиной Toyota, которая двигалась навстречу. Продолжив движение, грузовик столкнулся с автомобилем Lada Largus, который тоже ехал во встречном направлении по своей полосе. После столкновения с Lada, Mercedes врезался в металлическое ограждение.

В результате пострадали 68- и 10-летняя пассажирки одной из легковушек, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.