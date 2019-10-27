Двое подростков и взрослый пострадали в машине, врезавшейся в дерево в Сочи

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи 27 октября произошло ДТП, в котором пострадали три человека

Авария случилась в 3:20 минут на трассе Джубга — Сочи, в районе поселка Солоники. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал из Сочи в сторону Туапсе. Он потерял управление, съехал на обочину и столкнулся с деревом.

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В результате пострадали водитель и пассажиры 16 и 17 лет. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Похожее ДТП произошло в Ейске ночью 17 октября. Тогда 22-летняя водитель автомобиля ВАЗ-21124 без прав не справилась с управлением, съехала с дороги, сбила дорожные знаки и врезалась в дерево. 

ДТП Сочи

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