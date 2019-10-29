В Краснодаре Porsche врезался в новый трамвай

Краснодарский край

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В центре Краснодара произошло ДТП с участием автомобиля Porsche и нового трамвая

Инцидент произошел вечером 29 октября на улице Коммунаров, между остановками «Северная» и «Драмтеатр». Porsche Cayman врезался в трамвай, следовавший по маршруту № 8.

Движение на этом участке было временно затруднено. Причины ДТП выясняются.

На фото с места ЧП видно, что иномарка получила повреждения бампера.

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Трамвайный вагон, попавший в аварию, относится к новой партии односекционных трамваев, изготовленная на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области по специальному заказу Краснодара. Они начали прибывать в город с июля. Всего до конца декабря кубанская столица получит 35 современных вагонов.

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