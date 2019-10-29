В Краснодаре Porsche врезался в новый трамвай

Что за люди? Лишь бы трамваи поразбивать. pic.twitter.com/Xx755VtiwQ

Трамвайный вагон, попавший в аварию, относится к новой партии односекционных трамваев, изготовленная на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области по специальному заказу Краснодара. Они начали прибывать в город с июля. Всего до конца декабря кубанская столица получит 35 современных вагонов.

Инцидент произошел вечером 29 октября на улице Коммунаров, между остановками «Северная» и «Драмтеатр». Porsche Cayman врезался в трамвай, следовавший по маршруту № 8.

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