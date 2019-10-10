Трамвай из новой партии, поступившей в Краснодар, поломался

О поломке трамвая в районе путепровода на улице Вишняковой очевидцы сообщили в соцсетях. Временно движение в сторону центра было приостановлено, но позже вагон на автономном ходу ушел в специальный ремонтный тупик.

В МУП «КТТУ» сообщили, что трамвай остановился из-за неисправности.

«Специалисты завода-изготовителя сейчас в Краснодаре, они уже там (в ремонтном тупике — прим.), чтобы выяснить, что произошло, и решить проблему», — приводит комментарий КТТУ мэрия города.

Как писали Юга.ру, новая партия односекционных трамваев, изготовленная на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области по специальному заказу Краснодара, начала прибывать в город с июля. Всего до конца декабря кубанская столица получит 35 современных вагонов. Власти отмечали, что это самое масштабное обновление в истории местного трамвайного парка.