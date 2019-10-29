Синоптики рассказали, когда на Кубани пойдет снег
Синоптики 29 октября рассказали, когда и где в Краснодарском крае пойдет первый снег
Сегодня в краевой столице преимущественно без осадков, днем воздух прогреется до 16-18 °С. По краю местами температура составит 21 °С, на Черноморском побережье — до 22 °С.
Завтра на Кубани в большинстве районов пройдет дождь, а в четверг в горах возможен снег с порывами ветра до 18 м/c. Ночью и утром местами туман, рассказали в краснодарском гидрометцентре.
На Черноморском побережье также ожидаются дожди, в горах Туапсинского района в четверг пройдет мокрый снег. В Новороссийске ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха днем в четверг составит 13-18 °С, в пятницу — 8-13 °С.
Как писали Юга.ру, на Кубани к концу недели ожидаются заморозки.
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