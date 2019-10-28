К концу недели в Краснодаре ожидаются заморозки
Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре с 28 октября по 1 ноября
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В Краснодаре и крае 28 октября пройдет без осадков, днем воздух прогреется до 16-21 °С, на юге — до 24 °С, рассказали в кубанском гидрометцентре.
29 октября в крае также осадков не ожидается, однако 30 октября местами возможны небольшие дожди с порывами ветра до 13 м/с. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха во вторник ночью составит 6-11 °С, днем — 16-21 °С. В среду днем столбики термометров покажут 13-18 °С.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», ночью 31 октября и 1 ноября температура воздуха в краевой столице составит до -2 °С, днем — 6 °С. В северной части края ночью в эти дни столбики термометров опустятся до -4 °С. При этом днем сохранится плюсовая температура.
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