В Новороссийске девушку зажало в машине после ДТП с грузовиком
В Новороссийске 24 октября произошла авария с грузовиком, после которой девушку зажало в легковушке
Авария произошла на улице Власенко. На фотографиях, опубликованных в инстаграме начальника МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексея Одерова, видно, что у иномарки полностью разбита передняя часть, снесено левое крыло. Девушку-водителя, которую зажало в автомобиле, спасатели освободили с помощью гидравлического инструмента.
Пострадавшую передали медикам. В машине также находились две собаки — их забрали с собой очевидцы, сообщил Одеров.
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Отработали ДТП на улице Васенко... Столкнулись грузовой и легковой автомобиль... Спасатели при помощи гидравлического инструмента произвели деблокировку водителя легкового автомобиля который был зажат в автомобиле... Девушку- водителя передали медикам...Так же спасатели отключили АКБ... В машине кроме водителя находились две собаки их забрали очевидцы, их тел есть у нас .... Берегите себя, не допускайте ошибок которые влекут за собой такие последствия!!!!
Ранее, 23 октября, в Успенском районе столкнулись Hyundai Solaris и КамАЗ. В результате ДТП погиб водитель.
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