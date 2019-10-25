В Новороссийске девушку зажало в машине после ДТП с грузовиком

Краснодарский край

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В Новороссийске 24 октября произошла авария с грузовиком, после которой девушку зажало в легковушке

Авария произошла на улице Власенко. На фотографиях, опубликованных в инстаграме начальника МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексея Одерова, видно, что у иномарки полностью разбита передняя часть, снесено левое крыло. Девушку-водителя, которую зажало в автомобиле, спасатели освободили с помощью гидравлического инструмента.

Пострадавшую передали медикам. В машине также находились две собаки — их забрали с собой очевидцы, сообщил Одеров.

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Отработали ДТП на улице Васенко... Столкнулись грузовой и легковой автомобиль... Спасатели при помощи гидравлического инструмента произвели деблокировку водителя легкового автомобиля который был зажат в автомобиле... Девушку- водителя передали медикам...Так же спасатели отключили АКБ... В машине кроме водителя находились две собаки их забрали очевидцы, их тел есть у нас .... Берегите себя, не допускайте ошибок которые влекут за собой такие последствия!!!!

A post shared by Алексей Одеров (@alekseioderov) on

Ранее, 23 октября, в Успенском районе столкнулись Hyundai Solaris и КамАЗ. В результате ДТП погиб водитель.

Аварии ДТП Новороссийск

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