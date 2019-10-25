В Новороссийске девушку зажало в машине после ДТП с грузовиком

В Новороссийске 24 октября произошла авария с грузовиком, после которой девушку зажало в легковушке

Авария произошла на улице Власенко. На фотографиях, опубликованных в инстаграме начальника МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексея Одерова, видно, что у иномарки полностью разбита передняя часть, снесено левое крыло. Девушку-водителя, которую зажало в автомобиле, спасатели освободили с помощью гидравлического инструмента.

Пострадавшую передали медикам. В машине также находились две собаки — их забрали с собой очевидцы, сообщил Одеров.