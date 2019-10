В Новороссийске девушку зажало в машине после ДТП с грузовиком

View this post on Instagram

Отработали ДТП на улице Васенко... Столкнулись грузовой и легковой автомобиль... Спасатели при помощи гидравлического инструмента произвели деблокировку водителя легкового автомобиля который был зажат в автомобиле... Девушку- водителя передали медикам...Так же спасатели отключили АКБ... В машине кроме водителя находились две собаки их забрали очевидцы, их тел есть у нас .... Берегите себя, не допускайте ошибок которые влекут за собой такие последствия!!!!