В Славянском районе сожгли четыре фуры одновременно
В станице Петровской в ночь на 28 октября неизвестные сожгли четыре фуры
Сообщение о возгорании четырех грузовых машин с полуприцепами поступило в дежурную часть Отдела МВД России по Славянскому району. Прибывшие на место пожарные уже ничем не смогли помочь, отметили очевидцы в паблике Typodar в инстаграме. Фуры сгорели дотла.
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Неизвестные подожгли 4 фуры в станице Петровской Славянского района. На поджог указывает одновременное возгорание машин. Прибывшие пожарные ничем уже не могли помочь. Машины восстановлению не подлежат. Отметим, что очень хорошо, что страшные 90-тые остались в прошлом, а сейчас так, пустяки, всё нормально. #Петровская #СтаницаПетровская #СлавянскийРайон #славянскнакубани #краснодарскийкрай #90тые #90е #typodar #криминал #чпкубань
В настоящее время материал зарегистрировали, одна из версий случившегося — поджог. Назначена экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в начале года в Тихорецком районе трое парней угнали машину и сожгли ее. Чуть позже украденную и сожженную «Ладу» украли снова.
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