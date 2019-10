В Славянском районе сожгли четыре фуры одновременно

View this post on Instagram

Неизвестные подожгли 4 фуры в станице Петровской Славянского района. На поджог указывает одновременное возгорание машин. Прибывшие пожарные ничем уже не могли помочь. Машины восстановлению не подлежат. Отметим, что очень хорошо, что страшные 90-тые остались в прошлом, а сейчас так, пустяки, всё нормально. #Петровская #СтаницаПетровская #СлавянскийРайон #славянскнакубани #краснодарскийкрай #90тые #90е #typodar #криминал #чпкубань