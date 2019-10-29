В Славянском районе сожгли четыре фуры одновременно

Сообщение о возгорании четырех грузовых машин с полуприцепами поступило в дежурную часть Отдела МВД России по Славянскому району. Прибывшие на место пожарные уже ничем не смогли помочь, отметили очевидцы в паблике Typodar в инстаграме. Фуры сгорели дотла.

В настоящее время материал зарегистрировали, одна из версий случившегося — поджог. Назначена экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



Напомним, в начале года в Тихорецком районе трое парней угнали машину и сожгли ее. Чуть позже украденную и сожженную «Ладу» украли снова.