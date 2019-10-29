Мужчина погиб в пожаре в Каневском районе

В поселке Красногвардейском днем 29 октября мужчина погиб во время пожара в своем доме

Очевидцы увидели огонь в частном доме на улице Мира и вызвали спасателей. Пожарные потушили пламя и нашли внутри здания 46-летнего хозяина дома. По предварительным данным, возгорание началось в одной из комнат.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил проведение ряда экспертиз. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне при подобных обстоятельствах в Белореченском районе погибла женщина. Ее тело нашли в доме после того, как пожарные потушили огонь.