Женщина погибла в пожаре на Кубани

В Белореченском районе вечером 28 октября при пожаре в частном доме погибла женщина

Пожар произошел в в частном доме на улице Извилистой в станице Рязанской. По предварительным данным, возгорание случилось в летней кухне, пристроенной к жилому дому. Очевидцы вызвали пожарных. После того, как огонь потушили, в доме нашли тело 59-летней женщины, которая жила по соседству.

Специалисты устанавливают причины и очаг возгорания, следствие также назначило пожаротехническую и судебно-медицинскую экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.