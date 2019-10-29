Женщина погибла в пожаре на Кубани
В Белореченском районе вечером 28 октября при пожаре в частном доме погибла женщина
Пожар произошел в в частном доме на улице Извилистой в станице Рязанской. По предварительным данным, возгорание случилось в летней кухне, пристроенной к жилому дому. Очевидцы вызвали пожарных. После того, как огонь потушили, в доме нашли тело 59-летней женщины, которая жила по соседству.
Специалисты устанавливают причины и очаг возгорания, следствие также назначило пожаротехническую и судебно-медицинскую экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, ночью 7 октября в Тахтамукайском районе Адыгеи в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли два человека.
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