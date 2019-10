Мужчина погиб в ДТП на Кубанской Набережной в Краснодаре

View this post on Instagram

ЖУТКОЕ ДТП С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ . Сегодня, 29 октября, около 4:30 произошло жуткое ДТП. Пока известно, что водитель 1990 года рождения погиб на месте, а его пассажирка госпитализирована в тяжёлом состоянии. Кубанонабережная . ❗Будьте осторожны на дороге ❗ ❗ Соблюдайте ПДД ❗ ❗Правила дорожного движения созданы не для того, чтобы их нарушать❗