Мужчина погиб в ДТП на Кубанской Набережной в Краснодаре
В Краснодаре ночью 29 октября произошло ДТП, в котором погиб мужчина
Авария случилась около 4:30 на улице Кубанской Набережной. По предварительным данным, 29-летний житель поселка Виноградного Анапского района за рулем автомобиля Nissan на большой скорости не справился с управлением и врезался в столб.
В результате аварии мужчина от полученных травм умер на месте, его пассажирку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Известно, что машина была оформлена на юридическое лицо, зарегистрированное в Сухуме в Абхазии, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
Напомним, накануне в центре Краснодара произошло ДТП с четырьмя машинами.
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ЖУТКОЕ ДТП С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ . Сегодня, 29 октября, около 4:30 произошло жуткое ДТП. Пока известно, что водитель 1990 года рождения погиб на месте, а его пассажирка госпитализирована в тяжёлом состоянии. �� Кубанонабережная . ❗Будьте осторожны на дороге ❗ ❗ Соблюдайте ПДД ❗ ❗Правила дорожного движения созданы не для того, чтобы их нарушать❗
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