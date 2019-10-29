Мужчина погиб в ДТП на Кубанской Набережной в Краснодаре

Авария случилась около 4:30 на улице Кубанской Набережной. По предварительным данным, 29-летний житель поселка Виноградного Анапского района за рулем автомобиля Nissan на большой скорости не справился с управлением и врезался в столб.

В результате аварии мужчина от полученных травм умер на месте, его пассажирку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Известно, что машина была оформлена на юридическое лицо, зарегистрированное в Сухуме в Абхазии, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Напомним, накануне в центре Краснодара произошло ДТП с четырьмя машинами.