В ДТП под Геленджиком погиб один человек, еще трое пострадали

В районе села Дивноморское 28 октября столкнулись две машины, в результате один человек погиб и трое пострадали

Авария произошла около 10:00. По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Solaris. В результате столкновения мужчина погиб на месте. На кадрах с аварией, опубликованных в паблике «ЧП Новороссийск» в инстаграме, видно, что иномарка от удара налетела на отбойник и застряла сверху.

В результате ДТП также пострадали 51-летний водитель и двое пассажиров Hyundai Solaris. Их госпитализировали c травмами различной степени тяжести, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.