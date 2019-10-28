В ДТП под Геленджиком погиб один человек, еще трое пострадали

Краснодарский край

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В районе села Дивноморское 28 октября столкнулись две машины, в результате один человек погиб и трое пострадали

Авария произошла около 10:00. По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Solaris. В результате столкновения мужчина погиб на месте. На кадрах с аварией, опубликованных в паблике «ЧП Новороссийск» в инстаграме,  видно, что иномарка от удара налетела на отбойник и застряла сверху.

В результате ДТП также пострадали 51-летний водитель и двое пассажиров Hyundai Solaris. Их госпитализировали c травмами различной степени тяжести, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще одно лобовое ДТП произошло в Белореченском районе 27 октября. В результате аварии погибла женщина, ехавшая по своей стороне.

Аварии Геленджик ДТП смерть

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