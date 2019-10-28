В Геленджике туристка упала у водопада Чаша любви и не смогла идти дальше

Краснодарский край

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В горах Геленджика 26 октября женщина упала и подвернула ногу у водопада Чаша любви

Женщина прогуливалась с мужем в горах в районе села Возрождение. Во время спуска от водопада Чаша любви 60-летняя туристка подвернула ногу и упала. Она не смогла идти дальше, после чего супруг вызвал спасателей.

На место прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Они перенесли пострадавшую в служебную машину и увезли из труднодоступной местности. Женщину передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, 22 октября в селе Ольгинка мужчина скатился с 30-метровой скалы. Он несколько часов пролежал с травмами на берегу, пока его случайно не увидели местные жители. 

Геленджик Кубань-СПАС Происшествия

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