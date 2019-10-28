В Геленджике туристка упала у водопада Чаша любви и не смогла идти дальше
В горах Геленджика 26 октября женщина упала и подвернула ногу у водопада Чаша любви
Женщина прогуливалась с мужем в горах в районе села Возрождение. Во время спуска от водопада Чаша любви 60-летняя туристка подвернула ногу и упала. Она не смогла идти дальше, после чего супруг вызвал спасателей.
На место прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Они перенесли пострадавшую в служебную машину и увезли из труднодоступной местности. Женщину передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Напомним, 22 октября в селе Ольгинка мужчина скатился с 30-метровой скалы. Он несколько часов пролежал с травмами на берегу, пока его случайно не увидели местные жители.
Читайте также
Статьи ПартнерскийБургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик
Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.