В Геленджике туристка упала у водопада Чаша любви и не смогла идти дальше

Женщина прогуливалась с мужем в горах в районе села Возрождение. Во время спуска от водопада Чаша любви 60-летняя туристка подвернула ногу и упала. Она не смогла идти дальше, после чего супруг вызвал спасателей.

На место прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Они перенесли пострадавшую в служебную машину и увезли из труднодоступной местности. Женщину передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».



Напомним, 22 октября в селе Ольгинка мужчина скатился с 30-метровой скалы. Он несколько часов пролежал с травмами на берегу, пока его случайно не увидели местные жители.