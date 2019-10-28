В горах Сочи у туристки случился криз. Ее эвакуировали на вертолете
В горах в районе Сочи туристку из Луганска эвакуировали вертолетом Ка-32 МЧС
27 октября на маршруте в районе горы Ачишхо 28-летней девушке стало плохо, у нее поднялось давление. По предварительному диагнозу, у туристки случился гипертонический криз.
В течение часа медик МЧС трижды созванивалась с пострадавшей, ее состояние не улучшилось. Поэтому было принято решение о срочной эвакуации девушки. На базе Южного РПСО туристку передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Представитель пресс-службы особо подчеркнула, что группа, в составе которой была пострадавшая туристка, на учете в МЧС не зарегистрирована.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году горах Сочи вертолетом эвакуировали пастуха, который упал с лошади.
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