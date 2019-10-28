На судоремонтном заводе в Новороссийске погиб электромеханик

В Новороссийске на судоремонтном заводе 28 октября нашли тело 65-летнего мужчины

Его нашли в бытовом помещении Новороссийского судоремонтного завода. На теле не было признаков насильственной смерти. По предварительной информации, мужчина работал на этом заводе электромехаником кранового участка.

Следователь выехал на место происшествия. По факту ЧП начали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.