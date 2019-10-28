На судоремонтном заводе в Новороссийске погиб электромеханик
В Новороссийске на судоремонтном заводе 28 октября нашли тело 65-летнего мужчины
Его нашли в бытовом помещении Новороссийского судоремонтного завода. На теле не было признаков насильственной смерти. По предварительной информации, мужчина работал на этом заводе электромехаником кранового участка.
Следователь выехал на место происшествия. По факту ЧП начали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.
Читайте также:
Читайте также
Статьи ПартнерскийБургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик
Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.