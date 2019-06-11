Два человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

В 4:38 дежурному МЧС сообщили, что в порту Махачкалы при перекачке нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси, пишет RT.

На борту было 12 человек, двое из них погибли, два человека пострадали, поиски еще одного продолжаются, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Росморречфлота.

РИА «Новости» сообщает со ссылкой на минздрав Дагестана, что при взрыве пострадали пять человек, трое из них находятся в больнице: один — в травматологии, двое — в ожоговом отделении. У одного из пострадавших ожоги 95% тела, он находится в крайне тяжелом состоянии.

После взрыва в машинном отделении танкера началось сильное задымление. Угрозы розлива нефтепродуктов в море нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 57 спасателей и 15 спецмашин.