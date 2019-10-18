В Ейске пьяная девушка без прав врезалась в дерево

Авария произошла около 3:00 на пересечении улиц Маркса и Советов. По предварительным данным, 22-летняя водитель автомобиля ВАЗ-21124 без прав не справилась с управлением, съехала с дороги, сбила дорожные знаки и врезалась в дерево. У девушки были признаки опьянения, однако она отказалась проходить медицинское освидетельствование.

В результате ДТП водитель получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.