В Ейске пьяная девушка без прав врезалась в дерево
В Ейске ночью 17 октября произошло ДТП с участием пьяного водителя
Авария произошла около 3:00 на пересечении улиц Маркса и Советов. По предварительным данным, 22-летняя водитель автомобиля ВАЗ-21124 без прав не справилась с управлением, съехала с дороги, сбила дорожные знаки и врезалась в дерево. У девушки были признаки опьянения, однако она отказалась проходить медицинское освидетельствование.
В результате ДТП водитель получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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