«Краснодар-2» сыграл вничью с «Лучом»

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Футбольный клуб «Краснодар-2» 27 октября во Владивостоке сыграл вничью с «Лучом»

Команды встретились в рамках 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Динамо». 

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Счет открыли гости на 61-й минуте. Отличился Андрей Ивашин. На 78-й минуте ответный мяч в ворота «Краснодара-2» забил Антон Кротов. Игра закончилась со счетом 1:1. 

Следующий матч краснодарская команда проведет 4 ноября. В рамках 21-го тура ФНЛ «быки» дома примут курский «Авангард». 

ФК «Краснодар-2» ФНЛ Футбол

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