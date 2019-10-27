«Краснодар-2» сыграл вничью с «Лучом»
Футбольный клуб «Краснодар-2» 27 октября во Владивостоке сыграл вничью с «Лучом»
Команды встретились в рамках 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Динамо».
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Счет открыли гости на 61-й минуте. Отличился Андрей Ивашин. На 78-й минуте ответный мяч в ворота «Краснодара-2» забил Антон Кротов. Игра закончилась со счетом 1:1.
Следующий матч краснодарская команда проведет 4 ноября. В рамках 21-го тура ФНЛ «быки» дома примут курский «Авангард».
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