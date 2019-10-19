«Краснодар-2» разгромил «Мордовию» в гостях

Встреча, прошедшая 19 октября в Саранске, завершилась со счетом 0:3. Дублем отметился форвард «быков» Герман Онугха (27; 80), еще один забитый мяч на счету Никиты Сергеева (88). Это первый выигрыш команды за шесть туров — в последний раз краснодарцы становились победителями в 12-м туре, обыграв «Спартак-2».

По итогам встречи «Краснодар-2» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ с 18 очками на счету. «Мордовия» — на предпоследнем, 19-м месте.

Следующий матч «горожане» сыграют дома, где 23 октября встретятся с «Нижним Новгородом».